Juve, Conte: "Finale di Champions risultato straordinario" 

13:50 - "Portare una squadra italiana in finale di Champions quest'anno è stato un risultato importante e straordinario, ma tutto questo non ci deve illudere". Sono queste le parole con cui Antonio Conte, ct della Nazionale ed ex allenatore dei bianconeri, ha commentato nel Centro tecnico di Coverciano l'approdo della squadra di Allegri alla finale col Barcellona. "Mi auguro che quanto ottenuto in questa stagione sia l'inizio di una ripresa costante".

"A livello internazionale il risultato ottenuto dai bianconeri speriamo faccia da traino anche alle altre squadre italiane" ha continuato Conte a margine dell'incontro Ussi che si è svolto a Coverciano. Occasione anche per ufficializzare uno stage dell'Italia all'inizio di giugno: "Siamo riusciti a ritagliarci in concomitanza con il finale di campionato e l'impegno della Nazionale del prossimo 13 giugno, uno spazio per ritrovarci a Coverciano. Utilizzeremo il 2, 3 e 4 giugno prossimo con la squadra al Centro tecnico".