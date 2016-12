Juve, con Pjanic è il centrocampo più forte d'Europa

Pogba, Marchisio e... Pjanic. Nella testa di Allegri c'è un centrocampo stellare per la prossima stagione. Con l'innesto del bosniaco e la conferma del francese la Juve ha deciso di costruire la mediana più forte d'Europa per andare all'assalto della Champions League. Il tecnico ha chiesto qualità e l'acquisto vicinissimo del romanista è un affare che Agnelli ha deciso di non farsi scappare. Trentotto milioni di euro da versare nella casse della Roma, per la clausola rescissoria, sono una cifra ragionevole visto le quotazioni di questi tempi.



A 26 anni compiuti l'ex Lione ha raggiunto la maturità calcistica ed è pronto ad affrontare l'ultimo step per diventare un campione. La Juve è quindi la squadra giusta per iniziare a vincere qualche trofeo: il suo palmares è ancora vuoto. Nella sua testa, come in quella di tutti i bianconeri, c'è il sogno della Coppa dalla grandi orecchie e quindi il matrimonio s'ha da fare.



Pjanic è il profilo perfetto per Allegri per la sua qualità palla al piede e visione di gioco. Negli schemi dei bianconeri andrà a prendere il posto che per quattro stagioni è stato di Pirlo. Il bosniaco, infatti, è per tutti l'erede naturale dell'Andrea nazionale, anche nel battere le punizioni. I numeri sono dalla sua parte: ha chiuso la stagione con 12 gol e 13 assist. In più l'ex Lione è anche duttile e in grado di giocare in tutti i ruoli della mediana, da regista basso, da interno e anche da trequartista. E' il centrocampista moderno capace di inserirsi ed è essere freddo davanti al portiere. Con Pogba e Marchisio a guardargli le spalle gli sarà ancora più semplice mettere in mostra la sua classe. E poi c'è sempre un certo Khedira pronto a far rifiatare i tre gioielli.Almeno all'inizio della stagione il tedesco, in attesa del recupero di Marchisio previsto per ottobre, farà gli straordinari. Senza dubbio il centrocampo più forte d'Europa.