Juve, con l'Olympiacos vietato sbagliare: formazioni ufficiali

20:34 - Un solo risultato per continuare a sperare. Dopo i ko con l'Atletico e in Grecia, per la Juve è vietato sbagliare con l'Olympiacos. Allo Stadium match da dentro o fuori per i bianconeri, che per restare in corsa nel girone A sono costretti a vincere, meglio se con due gol di scarto. Bianconeri in campo con il 4-3-1-2: Morata in coppia con Tevez. Per Pogba 100.a partita con la maglia della Juve.



FORMAZIONI UFFICIALI

Juventus (4-3-1-2): Buffon; Lichtsteiner, Bonucci, Chiellini, Asamoah; Vidal, Pirlo, Marchisio; Pogba; Morata, Tevez.

A disp: Storari, Ogbonna, Pereyra, Padoin, Coman, Giovinco, Llorente. All.: Allegri



Olympiacos (4-2-3-1): Roberto; Elabdellaoui, Botia, Abidal, Masuaku; N'dinga, Milivojevic; Maniatis, Dominguez, Afellay; Mitroglou.

A disp: Megyeri, Avlonitis, Leandro Salino, Kasami, Bouchalakis, Fuster, Diamantakos. All.: Michel.



