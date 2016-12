Juve con i cerotti: subito dentro Mandzukic, Zaza, Dybala e Rugani

Non c'è pace per la Juve. In meno di un mese di ritiro Allegri deve fare i conti con quattro infortuni muscolari che peseranno. Per la Supercoppa a Shanghai i bianconeri dovranno fare sicuramente a meno di Chiellini, Khedira e Morata e avranno Barzagli a mezzo servizio. Un'emergenza che si ripercuoterà anche in avvio di campionato e che Max potrebbe decidere di affrontare gettando subito nella mischia i nuovi arrivati Mandzukic, Zaza, Dybala e Rugani.

La stagione non è ancora iniziata, ma la Juve ha già i cerotti. E dopo aver rivoluzionato la rosa, dovrà dimostrare di aver intrapreso la strada giusta sul mercato. Senza Chiellini, Morata e Khedira, Allegri non avrà molto tempo per far ambientare i nuovi acquisti. In attacco con lo spagnolo ai box, spazio dunque a Mandzukic, Zaza e Dybala, che a seconda del modulo di gioco potranno alternarsi nell'undici titolare e dovranno dimostrare subito di essere da Juve. In questo reparto, molto dipenderà anche dalla caccia bianconera al trequartista e dal futuro di Coman e Llorente, che ora potrebbe essere trattenuto per far fronte all'emergenza ed eventualmente proteggere dalle critiche i nuovi arrivi. A centrocampo, dopo l'addio a Pirlo e Vidal e con Khedira fermo per due mesi, è allarme rosso e si attendono novità a breve dal mercato.



Quanto invece al reparto difensivo, Caceres può essere usato per tamponare l'emergenza, ma nella scorsa stagione la tenuta fisica non è stata certo il suo forte. E allora proprio Rugani potrebbe togliere le castagne dal fuoco ad Allegri, che starebbe pensando di puntare subito sul giovane centrale per affiancare Bonucci. La stagione della Juve parte in salita e con l'infermeria piena. Largo ai nuovi.