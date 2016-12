Juve, col Real Pogba titolare: Allegri ci pensa

Sessantatre minuti e un gol per dire di essere tornato. La condizione è per forza di cose da affinare, i tre allenamenti che portano alla sfida col Real di certo non potranno fare miracoli ma quando visto contro il Cagliari è già di per sè rassicurante. Tanto che Allegri sta meditando di lanciare subito Pogba dal primo minuto al Bernabeu. Il ballottaggio con Pereyra al momento vede in vantaggio il francese, indizi che andranno confermati nelle prossime sedute di lavoro. Per il resto, con Morata in vantaggio su Llorente come partner di Tevez, tutto fatto. Cioé, col 4-3-1-2, in difesa Bonucci e Chiellini centrali e Lichtsteiner e Evra esterni. In porta, va da sè, Buffon.