Juve, Chiellini: "Zaza testone permaloso, ma poi migliora"

"Con Simone ho un buonissimo rapporto e Simone è una persona che in questi mesi è migliorata tantissimo - ha agigunto Chiellini -. Ieri ha dato una svolta importante alla partita perchè il suo ingresso ha rianimato una squadra che in quel momento era in difficoltà, deve imparare a gestire alcuni momenti della sua partita". "E' un ragazzo buono, che deve stare qui e deve fare bene qui perchè ha tutte le potenzialità per farlo - ha proseguito -. Un po' di tempo ce lo mettono tutti, deve stare tranquillo e continuare a migliorare, perchè in questi mesi è migliorato giorno dopo giorno, affinando sia tecnicamente che caratterialmente alcuni lati della sua personalità in campo". "Deve continuare a farlo perchè alla Juve non sei come in un club più piccolo, ma hai comunque attenzioni mediateche diverse, hai responsabilità diverse, sa di aver sbagliato, sa quando sbaglia, lo capisce e sono convinto che migliorerà e ci darà una grade mano perchè è un attaccante che porta energia, che tiene su la squadra, che fa gol che ha dei colpi importanti e io ho molta fiducia che possa essere sempre di più un giocatore importante. Chiaramente limitando l'eccesso di agonismo e foga e che viene dalla sua voglia di fare bene", ha chiosato, palando di Zaza.



Quanto alla partita col Genoa, invece: "Abbiamo trovato un avversario in buona salute, che ci ha messo in difficoltà soprattutto nella distruzione del gioco, non ci ha fatto giocare bene, ma se vedete le storie degli ultimi 4 anni di Juventus-Genoa, non mi ricordo partite molto diverse da quella di ieri, anche quando magari c'erano tutti i giocatori a disposizione", ha continuato. "La squadra anche ieri ha saputo vincere, ha dato sempre grande prova della nostra identità e questa è la cosa più importante - ha aggiunto Chiellini -. Ora abbiamo la partita più difficile di questo mini-ciclo che è domenica a Frosinone, perché per tanti potrebbe essere una partita di basso livello, basso rischio, ma in realtà sono proprio quelle dove bisogna stare più attenti e sono sicuro che ci faremo trovare pronti".



"Abbiamo creato poco anche noi, però soprattutto nel secondo tempo siamo stati squadra in campo e abbiamo lavorato bene su quello che dovevamo fare - ha continuato -. Non ha aiutato neanche il clima dello stadio, infrasettimanale di campionato così, i primi dieci minuti sembrava di essere a teatro, si sentiva la voce delle panchine e della gente proprio vicino, vuol dire che c'è qualcosa che non torna". "Detto questo ben vengano le difficoltà quando vinci, se si riesce a vincere anche quando non si gioca bene, è un segnale positivo. E' chiaro che la nostra squadra per dare continuità deve dare continuità di prestazioni, il risultato è una conseguenza. Dobbiamo esserne consapevoli già domenica".



Infine sull'infermeria piena: "Speriamo di avere pèiù giocatori possibili a disposizione a parte gli attaccanti che sappiamo essere due più il ragazzo della Primavera".