Juve, Chiellini torna dopo la sosta per la Nazionale

Fatti due conti, il difensore bianconero dovrebbe così rientrare il 19 novembre contro il Pescara, saltando così l'impegno di campionato contro il Chievo, quelli dell'Italia con LIechtenstein (qualificazioni mondiali) e Germania (amichevole) e, va da sé, quello di dopodomani in Champions contro il Lione. Sfida per la quale Massimiliano Allegri lo sostituirà con Benatia, in una Juve che a centrocampo dovrebbe ritrovare dal primo minuto Marchisio. Sulle fasce, invece, è ipotizzabile l'impiego di Dani Alves e Evra. In attacco, non ci saranno cambi e giocheranno Higuain e Mandzukic.