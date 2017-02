Juve, Chiellini rassicura i tifosi: "Sono al lavoro per rientrare il prima possibile"

Uscito per infortunio nella gara contro il Cagliari, Giorgio Chiellini si è messo subito al lavoro per rientrare già nella partita di Champions di mercoledì contro il Porto. E' lo stesso difensore bianconero a renderlo noto su Instagram: "Sono al lavoro per rientrare il prima possibile". Chiellini soffre per un trauma distrattivo ai flessori della coscia sinistra e non sarà disponibile venerdì sera contro il Palermo.