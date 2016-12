Juve, Chiellini out 20 giorni: salta il Napoli, Bayern un miraggio

Giorgio Chiellini non giocherà Juventus-Napoli . Il difensore bianconero è stato sottoposto agli accertamenti dopo il guaio muscolare accusato contro il Frosinone. L'esito non dà scampo: lesione del muscolo soleo della gamba destra, la ripresa dell'attività agonistica avverrà tra circa 20 giorni . Molto difficile quindi, rivederlo in campo in tempo per la sfida del 23 febbraio contro il Bayern , valida per l'andata degli ottavi di Champions.

Nell'allenamento blindato a Vinovo si è rivisto invece Evra. Il francese è recuperato, si è allenato con il gruppo e con buona probabilità giocherà dal primo minuto contro il Napoli. Allenamento differenziato, invece, per Asamoah e Khedira. Il tedesco sta facendo gli straordinari per recuperare in tempo, ma è possibile che - anche in caso di un miracoloso recupero - possa venire risparmiato in via precauzionale in vista del Bayern.