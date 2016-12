Juve, Chiellini out 20 giorni: emergenza difesa per la Supercoppa

Dopo il ko di Barzagli, la Juventus torna da Danzica con un'altra cattiva notizia per il reparto difensivo. Giorgio Chiellini è uscito infatti malconcio dalla sfida con il Lechia e dovrà stare fermo almeno venti giorni per una lesione di primo grado del retto femorale della coscia destra. Una brutta tegola per Allegri, che dietro avrà gli uomini contati per la sfida di supercoppa contro la Lazio in programma a Shanghai l'8 agosto.