Juve, Chiellini: "In 10 giorni può cambiare l'intera stagione"

"Siamo vicini a molte cose, ma non abbiamo ancora fatto nulla: in dieci giorni, tra Sassuolo, Bayern e Torino può ancora cambiare tutto". Giorgio Chiellini fa il punto sulla stagione della Juventus al 'Randstad perfect team', workshop organizzato allo Stadium. "Tra Sassuolo, Bayern e Torino ci sarà molto da fare", aggiunge il difensore bianconero

"Per noi è stato un anno difficile. In estate abbiamo cambiato dieci-dodici elementi e ricreare il feeling è stato senza dubbio un motivo di difficoltà iniziale - è l'analisi di Chiellini -. Dopo un po' siamo riusciti a ricreare la nostra famiglia e siamo ripartiti". Ora la Juve è finalista di Coppa Italia, in testa al campionato e può giocarsi ancora i quarti della Champions League. "L'anno scorso siamo arrivati molto vicini a vincerla. Se avremo un'altra occasione - dice a proposito dell'Europa - arriveremo più preparati. Come si ferma Messi? Facendosi il segno della croce", conclude rispondendo a una domanda del pubblico.