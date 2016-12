Juve, Chiellini: il Bayern è un miraggio. Allegri prepara il 4-4-2

Le speranze di Massimiliano Allegri di recuperare Giorgio Chiellini sono sempre più deboli. Per il secondo giorno consecutivo il difensore ha svolto allenamento differenziato: il guaio al polpaccio non è del tutto superato, al 99% la sua indisponibilità sarà confermata . Per questo Massimiliano Allegri sta pensando ad uno schieramento a quattro per quanto riguarda la linea difensiva, con pochissimi dubbi negli undici titolari.

Senza Chiellini, infatti, la coppia di centrali sarà quella formata da Barzagli e Bonucci, che proteggeranno Buffon. Sulle fasce giocheranno Lichtsteiner ed Evra, in vantaggio su Alex Sandro. Raramente, infatti, Allegri ha rinunciato al francese in occasione degli impegni più importanti, soprattutto in Europa. Con la difesa a 4, anche il centrocampo sarà in linea. Almeno in partenza e in fase di non possesso, infatti, Allegri schiererà Cuadrado sulla destra, Pogba sulla sinistra e Khedira-Marchisio come coppia di centrali.



Davanti giocheranno Dybala e Mandzukic (il croato ha superato gli acciacchi rimediati dopo la partita col Sassuolo), con Cuadrado pronto a supportare la coppia con le sue folate sulla destra, mentre Pogba, come spesso accade, avrà libertà d'azione. La Juve si allenerà alle 11 di martedì mattina a Vinovo, prima di imbarcarsi per Monaco. Una volta giunti in Baviera, i giocatori effettueranno un sopralluogo all'Allianz Arena, con la classica "passeggiata" sul terreno di gioco. Alle 18 di martedì è in programma la conferenza stampa di Allegri.