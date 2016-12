Juve, Chiellini: "Con la Lazio non basterà una gara sufficiente"

"Siamo contenti del nostro inizio perchè non era facile. Tra reduci dagli Europei e della Coppa America abbiamo avuto pochi giorni per preparare bene la partita". parole di Giorgio Chiellini a Premium Sport. "La Roma è stata la squadra più inquadrata, anche mentalmente ha anticipato i tempi, visto il preliminare di Champions". Sabato c'è Lazio-Juve: "Sono una squadra molto temibile. Una partita sufficiente non ci basterà per vincere", ha concluso.

"La Lazio è una squadra temibile, il ritorno di Simone Inzaghi può aiutare a far riavvicinare i tifosi alla squadra - ha proseguito Chiellini - E' sempre stata un'ottima squadra. In questi anni ha sempre lottato per l'Europa ed è arrivata anche tante volte quasi in fondo alle competizioni come la Coppa Italia. Ha una rosa di grande livello, il ritorno di De Vrij sicuramente aiuterà a sistemare qualche falla". E ancora sull'esordio in campionato: "Inter e Napoli hanno fatto unpo' fatica però l'inizio non è mai facile".