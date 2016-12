Juve, chance allungo: Tevez la certezza per il più tre sulla Roma 

12:55 - Necessità, certezze e dubbi. Ecco la Juve che si avvicina al match di questo pomeriggio contro il Palermo. Le necessità: approfittare del pari della Roma, innanzitutto, allungando così in classifica portandosi a più tre sui giallorossi, e dimenticare il passo falso in Champions ad Atene. La certezza: Tevez, inamovibile perno dell'attacco bianconero, pronto a staccare nella classifica cannonieri Honda e Callejon, ora al suo fianco a quota sei gol. I dubbi: Llorente o Morata al fianco dell'argentino? Pogba in panchina e Vidal in campo o viceversa? Ultimi ballottaggi che verranno sciolti in extremis da un Allegri che intanto ha ordinato il cambio di marcia, o meglio, ha chiesto che il piede rimanga saldo sull'acceleratore. Oggi più che mai, oggi che serve allungare.