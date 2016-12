Juve, cena scudetto a Villar Perosa. Elkann "E' solo l'inizio, puntiamo in alto"

Festa Juve a Villar Perosa per il quinto scudetto consecutivo. A fare gli onori di casa John Elkann , che ha accolto Andrea Agnelli, dirigenti, squadra e staff tecnico. "La Juve punta in alto. E' giovane, forte e ha ancora fame. La Coppa Italia è il prossimo obiettivo. Poi verrà la nuova stagione, in Italia e in Europa. Dove noi vogliamo essere protagonisti. Non avete solo eguagliato la storia. Avete posto le basi per riscriverla", ha detto Elkann.

"Questo in effetti è il luogo della tradizione, dove la cronaca diventa parte di una leggenda secolare. Una leggenda affascinante perché unica, in Italia e non solo. Ma questo è anche il luogo dove ogni anno rinnoviamo il patto tra una famiglia e una squadra, per preparare la stagione che verrà e guardare avanti, ai prossimi traguardi e ai trofei che aspettano di essere conquistati - ha detto ancora Elkann parlando durante il ricevimento per festeggiare il quinto titolo di fila dei bianconeri - Come dice Andrea: 'Fino alla fine!', e a noi la fine piace spostarla sempre un più in là, anzi sempre più in su, verso nuovi limiti e nuovi obiettivi. Qui forse sta la differenza con il Quinquennio d'oro degli anni 30, l'impresa che consacrò per sempre la Juventus come punto di riferimento del calcio italiano, guidata dall'entusiasmo del nonno di Andrea e mio bisnonno Edoardo: nel giugno del 1935 furono in molti a notare che la squadra appariva alla fine di un ciclo sportivo, e che il quinto scudetto consecutivo sembrava chiudere al meglio una fase irripetibile. E ancora: "La Juventus di oggi non sta chiudendo nessun ciclo: lo ha iniziato. Ha costruito una squadra e un'organizzazione, e la sta rafforzando ogni giorno. Impara dai suoi sbagli e tiene botta quando le cose vanno storte. Ci crede sempre e punta in alto. La Juventus di oggi è giovane, forte e ha ancora fame".