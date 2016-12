Juve, Caceres si schianta in Ferrari e il club lo sospende

Schianto in Ferrari per Caceres. E' successo tutto poco dopo la mezzanotte, quando il bianconero imboccato una corsia in senso vietato, urtando il cordolo dello spartitraffico. Qui Caceres ha perso il controllo della sua testa rossa, che ha poi finito la sua corsa contro due auto parcheggiate. Lui è uscito illeso dallo schianto, ma gli è stata ritirata la patente (più mille euro di multa e auto sequestrata) perché positivo all'alcol test.