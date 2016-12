Juve: Caceres a segno con l'Uruguay

In attesa di essere reintegrato nella rosa della Juventus, Martin Caceres gioca e soprattutto segna con la maglia dell'Uruguay. Il difensore della Juve - fuori rosa dal 29 settembre in seguito all'incidente che l'ha visto protagonista a Torino con la sua Ferrari - ha realizzato lo 0-1 nel match vinto dalla Celeste contro la Bolivia (0-2 a La Paz), prima giornata delle qualificazioni per il Mondiale russo del 2018.