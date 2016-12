Juve: Buffon supera Zoff, nel mirino c'è Rossi

Mancano solo 4 minuti a Gigi Buffon per diventare il portiere dei record. Anche contro il Sassuolo l'estremo difensore della Juventus non ha subito gol. Ora sono 926 i minuti d'imbattibilità consecutiva in Serie A: supeato Dino Zoff in seconda piazza fermo ai 903' della stagione 1972/73. Davanti c'è solo Seba Rossi (929') e domenica prossima nel derby contro il Torino Buffon ha la grande occasione di sorpassarlo diventando il numero uno dei numero uno.