Juve: Buffon rinnova fino al 2017, Chiellini fino al 2018

18:07 - Nel corso di una conferenza stampa a Vinovo, Andrea Agnelli ha annunciato i rinnovi per Buffon (fino al 2017) e Chiellini (fino al 2018). Il presidente bianconero non ha nascosto le ambizioni del club: "La squadra, come potenziale, è tra le prime otto d'Europa. Parlo a nome di tutta la società: il sogno è la Champions". Il portiere: "Giorno speciale, potrebbe essere l'ultimo contratto ma vedremo". Il difensore: "Emozionato e orgoglioso".

Agnelli: "Oggi è una giornata importante. Il capitano e il vice capitano annunciano il rinnovo con la Juventus. Buffon sarà con noi fino al 2017, Chiellini si lega a noi fino al 2018. Ci tenevo a essere qui oggi con loro. Sono due persone che erano in paradiso, sono scese all'inferno e hanno accompagnato la Juve in un momento difficile. Questo fa di loro due portatori dei valori della Juventus e impersonificano la juventinità a tutti gli effetti. Loro rappresentano la leadership, sia in campo che fuori dal campo. Gigi è un uomo leale, corretto e trasparente. Un giocatore come lui merita il Pallone d'oro, trovo curioso che uno come Gigi non lo vinca e uno come Neuer potrebbe vincerlo. Giorgio è l'esempio che l'applicazione, la fatica e il lavoro pagano sempre. Giorgio è un esempio per i ragazzi che vogliono avere successo nella vita. La sua applicazione è totale. Quando uno ha impegno e costanza, nella vita riesce. Io ho il privilegio di mettere la mia professionalità al servizio dei miei sentimenti. Con loro condivido gli obiettivi e i sogni. Per tramutare i sogni in realtà ci vuole coerenza, un valore che hanno sia Gigi che Giorgio".



Buffon: "Giornata speciale. Gli attestati di stima sono qualcosa che mi rendono orgoglioso. Sono contento di poter condividere con un ragazzo come Giorgio questa giornata. Questa storia va ancora avanti, probabilmente potrebbe essere l'ultimo contratto ma non è più un problema questo. Vedremo. Vorrei giocare ancora ad alti livelli per essere ancora un valore aggiunto e un punto di riferimento soprattutto in campo. La Juve mi ha dato tutto quello che cercavo e sicuramente non sono e non sarà mai in debito con me".



Chiellini: "Sono un po' emozionato. Sono orgoglioso di essere qui oggi. Ripenso a tutte le persone che in questi 10 anni mi hanno aiutato a crescere. Sono diventato un uomo in questa città e in questa società. La Juve è una grande famiglia. Spero di rendere orgogliosa tutta la società e i tifosi fino all'ultimo giorno. Dobbbiamo sognare insieme, sapendo che il lavoro quotidiano e il sacrificio sono la base per raggiungere i sogni".



Agnelli: "Futuro da dirigenti? Intanto pensiamo al campo, poi vedremo".



Buffon: "Ultimo contratto? Non ci ho pensato, anche se c'è da prendere in considerazione questa ipotesi. Ma non è qualcosa che mi condiziona o turba. Vivo con molto entusiasmo il mio presente, sperando che in un futuro prossimo possa arrivare qualcosa di inaspettato".



Buffon: "Qual è il sogno? Per forza coltivo qualche sogno. Però non è un sogno personale. Poter raggiungere un obiettivo insieme è la cosa più bella. Il riconoscimento più grande per un club sappiamo tutti qual è (il riferimento è alla Champions League, ndr) e sappiamo che è un sogno. I sogni possono anche realizzarsi e non ci poniamo limiti, sapendo che però sono degli obiettivi molto importanti e molto difficili da raggiungere".



Buffon: "Le parole di Conte? Penso che se il mister ha avuto queste esternazioni ha avuto i suoi motivi. Non essendo stato in ritiro negli ultimi due giorni, non posso sapere a cosa si riferiva".



Chiellini: "Quale giornata vorrei rivivere? Un rammarico che ho è quello di non aver giocato la finale di Europa League a Torino. Eravamo convinti di poter raggiungere questo traguardo".



Buffon: "Quale giornata vorrei rivivere? C'è una finale di Coppa Italia col Napoli che ci ha lasciato l'amaro in bocca e poi, come ha detto Giorgio, la mancata finale di Europa League è qualcosa che ci ha segnato".



Agnelli: "Rapporto tra club e nazionale? Il rapporto è perfetto ed è sempre stato perfetto. Noi rispettiamo i regolamenti, ci sono date ufficializzate dalla Fifa e noi le rispettiamo".



Buffon: "Una bandiera? Il percorso e gli anni di militanza sono tanti. Il poter incarnare la bandiera è qualcosa che secondo me è una sensazione che si respira stando con i tifosi e i dirigenti. L'essere bandiera significa avere questo riconoscimento da terzi, che ti fanno sentire parte integrante della storia di questa società. Non dipende solo da una militanza lunga. Questa domanda va fatta a un tifoso o a un dirigente".



Chiellini: "Una bandiera? La cosa che mi rende più orgoglioso è che tra qualche anno, quando si parlerà di Chiellini, si penserà alla Juventus nonostante in passato abbia vestito altre maglie".



Agnelli: "Buffon e Chiellini esempio per altri compagni come Vidal e Pogba? Loro sono da esempio per tutti. Sono portatori di juventinità. E' importante trasmetterla ai ragazzi nuovi come Coman, Pereyra e Morata. La forza della Juventus non sta mai nel singolo, ma nel collettivo".



Agnelli: "Quando sul tetto del mondo? Se fosse per me, quest'anno. La Juve ambisce a vincere ogni competizione alla quale partecipa. Siamo consapevoli che non siamo gli unici a volere vincere. Stiamo facendo passi avanti per poter competere a 360 gradi con le altre società per la conquista della Champions League. Oggi la squadra è come potenzialità tra le prime otto d'Europa. Parlo per me e a nome di tutta la società: il sogno è la Champions".