Juve, Buffon predica calma: Bayern all'orizzonte

Il calendario non dà tregua alla Juventus , che dopo aver piegato il Napoli nello scontro diretto è ora attesa da tre partite molto importanti per il prosieguo della stagione. Martedì 23 febbraio si gioca l'andata degli ottavi di finale contro il Bayern Monaco , ma prima c'è da pensare al Bologna (gara in programma venerdì prossimo) e Buffon non vuole distrazioni. A chiudere ci sarà la gara con l'Inter, domenica 28 febbraio.

La squadra di Allegri, da qui a fine mese, è dunque attesa da un trittico di fuoco che potrà dire molto sul futuro della Signora. La quindicesima vittoria consecutiva ha consegnato ai bianconeri il primato in classifica, ma un passo falso a Bologna potrebbe far tornare il Napoli davanti. Ecco perché Gigi Buffon ha chiesto ai compagni di rimanere concentrati, mantenendo la calma e cercando di pensare esclusivamente alla squadra di Donadoni, contro cui la Juve se la vedrà venerdì prossimo.



Intanto, però, si avvicina l'andata degli ottavi di Champions contro il Bayern, che il 23 febbraio sarà ospite allo Stadium. Allegri potrà contare su Bonucci, che col Napoli ha rimediato soltanto una botta alla coscia e potrebbe restare a riposo a Bologna. In rampa di lancio c'è invece Zaza, decisivo sabato sera e determinato a conquistare un posto anche per il prossimo Europeo. L'attaccante sta vivendo uno stato di forma straordinario e, considerando l'infortunio di Mandzukic e il momento poco esaltante di Morata, si candida per il posto accanto all'inamovibile Dybala.