Juve, Buffon non ci sta: "Meritavamo di più"

La Juventus è uscita a testa altissima e Morata pensa a un futuro roseo: "Questa squadra sta lavorando per giocare partite come questa, dobbiamo e possiamo fare in modo di riprovarci l'anno prossimo. Io sono giovane e ho ancora molti anni di carriera, ma perdere una finale fa male lo stesso. Siamo una grande famiglia, siamo orgoglosi della nostra gente che è venuta qui e siamo orgogliosi di questa maglia".

BARZAGLI: "MESSI E' FENOMENALE"Una grande partita per Barzagli che ha fatto molta fatica contro Messi, Neymar e Suarez: "Hanno grandissima qualità tutti e tre. Sono tra i primi cinque al mondo, con il primo di tutti che è Messi, che è fenomenale. Anche stasera l'ha dimostrato". La Juve è comunque orgogliosa: "Sapevamo della loro qualità. Abbiamo messo tutto in campo, siamo andati al massimo. Merito a loro, usciamo a testa alta nonostante è dura accettare sconfitte così. E' andata male, onore a loro". Ora il sogno è quello di aprire un ciclo: "Arrivare in finale non capita spesso. Il Barcellona ne ha vinte 4 in 10 anni, speriamo di cominciare anche noi. Serve esperienza, cercando di arrivare stabilmente ai quarti. Poi in finale ci torni, con qualità e crescita della società come sta succedendo".