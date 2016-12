Juve, Buffon incorona Morata: "E' potenzialmente uno dei 2-3 giocatori più forti del mondo"

Gigi Buffon vede un futuro radioso per Alvaro Morata . "Penso che sia potenzialmente uno dei prossimi 2-3 giocatori più forti del mondo, perché ha delle qualità incredibili alle quali abbina forza fisica, la voglia di sacrificarsi per la squadra e sa giocare in tutti i ruoli d'attacco - ha detto a Marca -. E' un giocatore universale, il suo futuro dipenderà da lui". Sul proprio di futuro: "Mi ritirerò quando non sentirò più la paura nel pre-partita".

Per Buffon sarà la "testa" a decidere se Morata diventerà un campionissimo o rimarrà quell'ottimo giocatore che è oggi. "Visto che la differenza tra il diventare un campionissimo o l'essere un ottimo giocare la fa la testa, dipenderà da lui il suo futuro".



Sul suo modo di affrontare le sfide: "C'è talmente tanta tensione e adrenalina che la paura sparisce quando entro in campo - ha spiegato - Un minuto prima che inizi la gara sei nervoso e ti dici: 'speriamo non tirino, che non concedano rigori. Ma quando l'arbitro fischia entri in uno stato che dimentichi tutto questo. E' meraviglioso. Il giorno che non sentirò più questa paura nel pre-partita mi ritirerò".



Grande amico di Iker Casillas, il numero 1 della Juventus tira le orecchie ai tifosi del Real Madrid che lo hanno spesso fischiato. "Lo ammiro per la sua splendida carriera dove ha vinto tutto - l'affondo di Buffon - Io non sono mai stato fischiato dai miei tifosi, sarebbe una mancanza di rispetto e di poca sportività. Possono esserci anni più o meno buoni, ma giocatori come Iker, che hanno fatto la storia di un club, non si dovrebbe mai fischiarli, nemmeno se facessero un autogol. E' vergognoso".