Juve, Buffon in esclusiva:"Ora il nostro obiettivo è tornare in zona Champions"

Gigi Buffon analizza il momento difficile della Juve: "Scudetto? Parlarne adesso significherebbe essere presuntuosi e superficiali - ha detto in esclusiva a Premium Sport - Rendiamoci conto di quante squadre abbiamo davanti e quanto sia grande il distacco dalle prime. Dobbiamo lavorare perchè i nuovi si inseriscano il prima possibile per tornare a essere la Juve vincente che tutti conoscono. Ora il nostro obiettivo è tornare in zona Champions".