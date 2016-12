Juve, Buffon guarda oltre confine: "Per la Champions serve di più"

La mentalità vincente. Questione di particolari, di piccole sfumature, di atteggiamenti, di parole non buttate lì a caso ma ponderate e misurate. Ecco, se questo è vero, allora Gigi Buffon ha di certo questa mentalità. Perché? Perché anche dopo un successo importante come quello sul Napoli, un successo che manda a meno sette in classifica una possibile avversaria per lo scudetto, la gioia della vittoria si accompagna alla lucidità di una critica magari dura ma certamente costruttiva. Sincera. Utile. Importante.



A un anno dalla sfuriata negli spogliatoi dopo il ko con il Sassuolo, il capitano bianconero non rimproveri da fare. Non ha "colpevoli" da redarguire. No. Anzi. Però non si siede comunque sugli allori, guarda già oltre la festa dello Stadium e il tripudio di Higuain, e ammonisce: bene così per lo Scudetto ma per la Champions serve altro.



Concetto chiaro che Buffon, per attenersi al virgolettato, esprime esattamente così: "La vittoria è un bel viatico per un percorso che si preannunciava importante e lo stiamo dimostrando con i risultati. Ma se penso a un quarto di finale di Champions o a una semifinale, contro determinate squadre, penso che dobbiamo ancora fare dei passi in avanti".



Passi avanti nel gioco, nell'organizzazione di una manovra per ora essenziale e sicuramente efficace ma ancora non brillante: "Abbiamo comunque una rosa così qualificata e competitiva che dobbiamo proporre qualcosa di più convincente ma alla fine questo si fa per cercare di migliorare ancora. Non dobbiamo sentirci appagati, dobbiamo alzare di più l’asticella". Parola di Capitano. Mentalità di un vincente.