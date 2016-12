Juve, Buffon: "Con Allegri spazzati via i dubbi: siamo migliorati" 

14:34 - Il magic moment bianconero ha un assoluto protagonista: Max Allegri. La sua Juve vince, vola verso lo scudetto, è protagonista in Europa, raccoglie consensi unanimi: tutti rendono merito al tecnico bianconero, in primis i suoi ragazzi. Dopo il successo contro il Genoa è toccato a Gigi Buffon: "A settembre avevo dubbi sullo scudetto, ci poteva stare una flessione ma così non è stato ed è merito di Allegri se siamo addirittura migliorati".

"Oggi non c'era solo il Genoa come avversario da superare - ha continuato il capitano bianconero - anche l'aspetto mentale aveva un peso notevole, non era facile riuscire a trovare delle energie nel nostro serbatoio per provare ad affrontare nella maniera migliore questa gara, con un piglio da squadra che voleva a tutti costi fare sua la partita, al di là che potessimo avere mille e più alibi se non avessimo vinto". Questione di mentalità. Quella inculcata da Conte e confermata da Allegri, in una linea di continuità vincente: "Conte? I meriti sono stati enormi, lo devono sapere tutti, è un qualcosa di troppo vero per volerlo rendere più opaco, poi quest'anno abbiamo dimostrato che tutto ciò di buono che abbiamo fatto è di aver saputo soffrire, in questi tre anni si è costruito un patrimonio e la voglia di soffrire per trovare il risultato. Allegri? E' innegabile che un briciolo di apprensione ci fosse, i numeri dicono questo, dopo tre anni che vinci lo scudetto, era fisiologico che potesse esserci un cambio di testimone. Il coraggio di Allegri è stato quello di venire ad allenare una squadra che aveva già dato tutto nel triennio precedente. Lui è stato premiato perché se l'è meritato e ha delle conoscenze tattiche importanti che ci hanno fatto migliorare ulteriormente, ed è entrato in un gruppo sano che ha voglia di vincere. Tevez? Credo sia una persona unica, ha la libertà di fare la cosa che lo rende più felice, ha sputato sangue per la maglia, se uno fa questo si guadagna la libertà di fare ciò che lo rende più felice".