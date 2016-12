Juve, Bonucci: "Scudetto? Il Napoli è l'avversario più temibile"

Dopo un avvio complicato, le nove vittorie consecutive hanno permesso alla Juve di salire al secondo posto, rientrando così in piena lotta scudetto. "L'avversario più temibile per il campionato? Per il modo di giocare e per quello che hanno fatto nel girone d'andata, dico il Napoli che ha anche un'arma in più come Higuain - dice Bonucci a Premium Sport -. Noi vogliamo entrare nella storia di questo club, vincendo il quinto scudetto consecutivo".