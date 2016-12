Juve, Bonucci: "Scordiamoci il passato e scriviamo un futuro leggendario"

"Il passato lo abbiamo scritto, adesso dimentichiamocelo. C'è da vivere il presente con umiltà, fame e spirito di sacrificio per scrivere un leggendario futuro". Così il condottiero Leonardo Bonucci suona la carica su Instagram a poche ore dal debutto allo Stadium della sua Juve contro la Fiorentina. «Comincia una nuova stagione, comincia a casa. Quella casa chiamata Juventus Stadium che in ogni secondo di ogni partita dovrà essere una bolgia perché la Juve non siamo solo noi. La Juve siamo noi e voi, tutti insieme verso i grandi obiettivi della stagione".