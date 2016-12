Juve, Bonucci out 45-60 giorni, Dani Alves dice "torno presto"

Bonucci stop dai 45 ai 60 giorni. Come si temeva subito dopo l'infortuno sofferto a Marassi, poco dopo la mezz'ora del primo tempo (lesione al bicipite femorale sinistro). Dani Alves si ferma, ma ancora non si sa per quanto tempo, a causa della frattura composta del perone della gamba sinistra nel finale di Genoa-Juve Si parlava di tre mesi di stop, ma il brasilianio ha detto che "non è come si dice, non è così grave".