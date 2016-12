Juve, Bonucci: "Lo schiaffo preso a Monaco ci ha reso ancora più forti"

"Lo schiaffo di Monaco ci ha reso ancora più forti e convinti dei nostri mezzi" Così Leonardo Bonucci, metabolizzato il ko contro il Bayern, si proietta verso il derby di domenica. Dopo l'eliminazione dalla Champions, il difensore della Juve mette nel mirino il Torino, altro step verso uno scudetto ora come ora ancor più importante. "Per fortuna, c'è subito il derby, una partita importante" ha continuato Bonucci. "Persa la Champions, il nostro obiettivo è vincere lo scudetto e poi andare a Roma a prenderci un'altra Coppa Italia. Da Monaco siamo tornati con la consapevolezza di avere fatto un altro passo avanti - ha concluso lo juventino a Sky - abbiamo dimostrato di avere la personalità, la maturità e la qualità del gioco della grande squadra".