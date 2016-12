Juve, Bonucci: "La differenza è che noi siamo agli ottavi di Champions e voi in Europa League"

12:47 - Il 3-1 col Napoli ha scatenato un fiume di polemiche per il gol in fuorigioco di Caceres. Molte le accuse rivolte alla Juve, respinte da Bonucci: "Abbiamo dimostrato ancora una volta di essere più forti di tutti, il 3-1 parla chiaro". Poi, stuzzicato da una domanda sul differente rendimento dei bianconeri tra campionato ed Europa, arriva l'affondo del difensore: "La differenza è che noi siamo agli ottavi di Champions e voi in Europa League".

Le parole di Bonucci risalgono a domenica sera, quando il difensore si è intrattenuto in mixed zone subito dopo il match. "Venivamo da due partite con Inter e Sampdoria dove si diceva che eravamo in difficoltà, ma abbiamo dimostrato contro una squadra forte di avere carattere e dobbiamo lavorare per continuare a stupire. La Juve che vince dà fastidio, non mi sembra il caso di parlare di questi errori arbitrali. L'anno scorso abbiamo pareggiato una partita a Verona su un fuorigioco e nessuno ha fatto tutto questo casino. Quando siamo arrivati settimi queste polemiche non davano fastidio. Stasera abbiamo rinfrescato la mente a qualcuno che ha parlato troppo".



Poi, prima di raggiungere il pullman della squadra, il difensore replica seccato a una domanda sugli errori arbitrali ("In Europa la musica è diversa, è solo il fatturato la differenza o forse qualche errore arbitrale di troppo che spesso c'è in Italia?"): "La differenza è che noi siamo agli ottavi di Champions e voi in Europa League".