Juve, Bonucci e Zaza fanno iniziare la festa

Da "La capolista se ne va" a "I campioni dell'Italia siamo noi" il passo è breve per la Juventus. Ieri sera, di ritorno dalla vittoriosa trasferta di Firenze, Bonucci e Zaza hanno trascinato tutta la squadra cantando. Il quinto scudetto consecutivo per i bianconeri è praticamente cosa fatta e questo pomeriggio, in caso di mancata vittoria del Napoli contro la Roma, inizierà la grande festa a Vinovo.