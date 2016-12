Juve, Bonucci attacca la Roma: "Godo ancora, sciacquatevi la bocca" 

15:57 - Gol partita e tweet irridente. A distanza di un giorno e mezzo, nel mezzo di una polemica rovente per le decisioni discusse e discutibili dell'arbitro Rocchi, Leonardo Bonucci torna sul match tra Juve e Roma deciso da una sua prodezza e lo fa senza alcuna forma di diplomazia: "Sciacquatevi la bocca - così ha scritto infatti sul social network rivolgendosi evidentemente ai romanisti - l'unica cosa che conta è vincere. Io godo ancora". Un messaggio pesante arrivato, fra l'altro, all'indomani dell'invito lanciato da Antonio Conte nel ritiro della Nazionale ad abbassare i toni. Anche da qui, probabilmente e non casualmente, la presa di coscienza del difensore bianconero che poche ore dopo il primo tweet ne ha scritto un secondo, sottolineando l'assenza di ogni riferimento diretto o indiretto alla Roma e ai romanisti. Puntualizzazione o retromarcia? Troppe le coincidenze per non avvalorare la seconda opzione.

IL TWEET DI BONUCCI

LA RETROMARCIA: "NESSUN RIFERIMENTO AI ROMANISTI"

Nn esiste nessun riferimento ai tifosi romanisti, ne a nessun altro nella foto di ieri è soltanto la mia esultanza. Come in altre occasioni.

— Leonardo Bonucci (@bonucci_leo19) 7 Ottobre 2014