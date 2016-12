Juve, Bonucci: "Alla Juve si vince perché ci sono solo grandi uomini"

Un pensiero fisso: vincere. Quanto prima, oltretutto. Perché, secondo Bonucci, non esiste altro nella mente di chi veste la maglia della Juve: aggiudicarsi il quinto scudetto consecutivo e dare libero sfogo alla voglia di festeggiare: "Dopo l’infortunio di Marchisio ci siamo disuniti - ha detto Bonucci dopo il poker rifilato al Palermo - abbiamo perso troppe palle e abbiamo rischiato il pareggio. Poi il 2-0 gol di Pogba ha messo la gara in discesa. Il segreto di questa squadra? Dentro questo spogliatoio ci sono grandi giocatori e grandi uomini: quando indossi questa maglia devi solo pensare a vincere. Anche i giovani hanno capito che dovevano sudare fino all’ultimo secondo. Il significato di questo Scudetto? Voglio vincerlo il prima possibile per coronare questa grandissima stagione. Dobbiamo pensare a una gara alla volta con la consapevolezza che stiamo facendo qualcosa di storico. L’infortunio di Marchisio? Aspettiamo domani per capire l’entità. Se dovesse essere confermato quello visto dalle immagine sarebbe una grossa perdita: Claudio è un leader per questo spogliatoio e per quello della Nazionale, oltre che un grandissimo giocatore".