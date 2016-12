Juve, Benatia si presenta: "Obiettivo vincere la Champions"

Giornata di presentazione allo Juventus Stadium per Medhi Benatia , che in conferenza stampa si è detto felicissimo di iniziare questa nuova avventura: "Al Bayern ho passato due anni difficili, volevo tornare in Italia - ha detto il difensore marocchino - Non ho paura della concorrenza, se no sarei tornato all' Udinese . Maglia? Ho scelto la 4 di Montero , l'obiettivo vincere in Italia e soprattutto in Europa " ha detto.

"Sono stato accolto molto bene dai compagni, dai tifosi e dalla società - ha esordito, in ottimo italiano, Benatia - l'obiettivo è continuare a vincere in Italia e soprattutto essere competitivi in Europa, puntiamo a vincere la Champions League". L'ex Bayern è stato avversario dei bianconeri lo scorso anno agli ottavi di finale: "E' stato un peccato giocare così presto, la Juve giocò da grande squadra, noi non meritammo di vincere - ha detto Benatia, che in Baviera non ha passato due anni indimenticabili - Il Bayern è una grande società, ma io ho passato due anni un po' difficili, con qualche infortunio di troppo. Volevo tornare in Italia per me, per la mia famiglia e per il campionato, ho chiesto di essere ceduto già l'anno scorso, poi quando c'è stata questa possibilità l'ho presa al volo".

A Torino Benatia dovrà sgomitare parecchio per conquistarsi un posto in squadra avendo davanti a sè la BBC: "Tutti i grandi club hanno bravi difensori, ma se avessi voluto evitare la concorrenza sarei potuto tornare all'Udinese - ha detto l'ex Bayern - Sono contento di avere dei mostri come compagni e anche Rugani, che secondo me è il futuro di questa squadra e della Nazionale. Io sono a disposizione del Mister, non penso a rubare il posto a nessuno, penso solo a lavorare e a farmi trovare pronto".

"Il numero di maglia? Ho scelto il 4 perchè il 5 l'aveva già preso il Principino Pjanic - scherza il marocchino ex Roma - Era il numero di Montero, che è stato un grande di questo club. Pjanic? Mi ha detto 'Finalmente sei arrivato!' - confida Benatia - Miralem è un grande amico per me, eravamo sempre insieme a Roma, quindi ritrovarlo qua per me è una grande fortuna. La Juve ha fatto un grande acquisto prendendolo, sarà importantissimo per questa squadra".