Juve-Bayern Monaco, i precedenti: nel 2013 Mandzukic castigò i bianconeri

Sono otto i precedenti tra Juventus e Bayern Monaco , tutti in Champions League. Il bilancio sorride ai tedeschi e, soprattutto, il ricordo più fresco è quello più bruciante per i bianconeri: risale a tre stagioni fa, ai quarti di finale della Champions 2013, quando nell'unico doppio confronto ad eliminazione diretta fu il Bayern a superare i quarti di finale con un doppio e netto 2-0, nel quale fu protagonista anche Mario Mandzukic , il grande ex della sfida.

Il primo confronto tra Juve e Bayern risale alla Champions 2004, nel girone, con i bianconeri vittoriosi sia a Torino, grazie a Nedved, che a Monaco, con la rete al 90' di Del Piero. L'anno successivo altro confronto nella fase a gironi: a Monaco successo per 2-1 dei bavaresi con i gol di Deisler e Demichelis e la rete di Ibrahimovic, mentre a Torino il successo firmato David Trezeguet, autore di una doppietta. È questo, datato 2 novembre 2005, l'ultimo successo dei bianconeri contro il Bayern.



Da quella data le due squadre si sono incontrate altre quattro volte. Nel 2009 (nella stagione in cui il Bayern arrivò poi in finale con l'Inter, perdendo) il pareggio a Monaco per 0-0, mentre a Torino il pesantissimo successo bavarese per 1-4. Trezeguet rese meno pesante il passivo, al poker bavarese si iscrissero il portiere-rigorista Butt, Olic, Mario Gomez e Tymoschuk.



Nel 2013 l'unico doppio confronto in scontri diretti, ai quarti di Champions. Non ci fu storia, con il Bayern vittorioso 2-0 all'Allianz Arena con i gol di Alaba e Müller, mentre al ritorno a Torino furono Mandzukic (l'ex atteso) e Pizarro a castigare la Vecchia Signora. Il Bayern dopo quella vittoria si involò verso la conquista della Champions League, sollevata dopo la vittoria in finale sul Borussia Dortmund.