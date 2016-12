Juve-Bayern: Allegri sceglie il 4-4-2, Mandzukic in coppia con Dybala

Formazione decisa per Allegri, che contro il Bayern Monaco si presenterà con un 4-4-2 flessibile. Le fasce, a centrocampo, saranno presidiate da Cuadrado e Pogba, ma i movimenti del colombiano potranno trasformare l'assetto di partenza in un 4-3-3, con Dybala pronto ad allargarsi a sinistra. Guardiola, invece, partirà col 4-1-4-1: Robben e D. Costa esterni, Lewandowski centravanti mentre davanti alla difesa ci sarà Vidal, che a gara in corso potrebbe abbassarsi per formare una difesa a tre.