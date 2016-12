Juve-Bayern, Allegri: "Lo 0-0 in casa sarebbe ottimo"

LE PAROLE DI ALLEGRI



- Il turno europeo non ha sorriso alle italiane, come lo vedi?

Solo la Roma è in difficoltà perché ha perso in casa. Tutte le altre sono in corsa per passare il turno. Gli arbitri italiani sono tra i migliori al mondo



- Quante probabilità avete di passare il turno?

Bisogna essere bravi soprattutto nella prima partita. Loro sono i favoriti per la Champions e per noi è un test importante. Siamo pronti e abbiamo tanti giovani che sono cresciuti molto alla Juventus.



- Firmeresti per uno 0-0?

Se dicessi di sì mi prenderei degli insulti. Lo 0-0 in casa all'andata è un risultato ottimo perché poi in trasferta hai due risultati su tre. Difficilmente però finirà 0-0



- Ha preparato qualcosa di diverso per questa sfida?

La formazione non posso dirvela, non c'è da inventare molto. Solo giocare una partita importante ed essere all'altezza dal punto di vista tecnico e tattico



- Ha pensato a come affrontava Guardiola ai tempi del Milan?

I concetti di calcio che aveva a Barcellona sono gli stessi, ma con giocatori differenti. Faremo una grande partita con una super fase difensiva e dovremo essere bravi a uscire dalla loro pressione



- A che livello fisico sono Khedira e Mandzukic? Il Bayern non ha i centrali, si aspetta qualcosa di diverso?

I due ragazzi sono in buona condizione e saranno della partita. Non so cosa ha preparato Guardiola, ma cambierà poco perché hanno un modo di giocare, con la gestione della palla, che non cambierà. Dovremo essere bravi a tenere noi la palla. E' un ottavo di Champions, un obiettivo raggiunto con merito. Grandi possibilità di andare avanti, dobbiamo fare una grande partita ed essere molto più bravi che a Monaco



E QUELLE DI BUFFON



- Rispetto alla finale contro il Barcellona quanto siete cambiati sotto l'aspetto mentale?

Siamo cambiati negli uomini e in esperienza, forse ne avevamo di più a giugno. Ora abbiamo più energia e freschezza e il mister ha dato sicurezze e certezze che avevamo bisogno dopo un inizio stentato. Questa squadra ha un grande potenziale per un futuro importante



- Il fatto che Guardiola abbia già dato l'addio influenzerà il doppio confronto?

Fossimo in Italia e il Bayern una squadra italiana ti direi che influenzerebbe in maniera negativa. Considerando che la stessa cosa il Bayern la fece tre anni fa e ci spazzò via, preferisco pensare ad altro. Noi possiamo fare una partita da Juventus con spirito battagliero



- E' la difesa il punto di forza della Juve? Cosa cambia con la difesa a tre o a quattro?

So che è un po' che non prendo gol e questo significa che abbiamo una grande fase difensiva. Aiuta avere singoli difensori affidabili, ma quando prendi pochi gol è perché tutta la squadra lavora per difendere bene. Il modulo qualcosa fa cambiare, quando giochiamo a quattro sono più coinvolto coi piedi.



- Serve calma o follia contro il Bayern?

Servono tutti gli elementi. La calma soprattutto, ma per gettare il cuore oltre l'ostacolo bisognerà avere coraggio e un pizzico di follia



- Senza Champions e scudetto sarebbe una delusione?

Avremmo comunque vinto un trofeo, o forse due con la Coppa Italia. Bisogna dare il giusto peso a tutto e fare considerazioni ad ampio respiro. Dovessimo avere una sfida equilibrata col Bayern e arrivare punto a punto col Napoli, poi non vincere niente, beh, l'importante è restare competitivi su tutto. Ci sono gli avversari e può capitare che vincano altri



- Il pareggio di Bologna vi preoccupa o è normale dopo 15 vittorie?

E' chiaro che quando si è abituati a vincere non si vorrebbe mai smettere. Squadre che vincono all'infinito non ne ho mai viste, è il bello del calcio e dello sport che ogni volta si parte da 0-0. Devi sempre trovare la forza per vincere ed è normale che a volte non accade. Ora abbiamo una opportunità ancora più stimolante per tornare a vincere contro grandi campioni



- Che partita ti aspetti e chi temi nel Bayern?

"Mi aspetto una sfida complicata, rispettiamo molto i bavaresi e sappiamo che sono fortissimi. Non hanno punti deboli, ma anche noi siamo una squadra in crescita che in questo percorso di quattro-cinque anni ha trovato un consolidamento europeo. Siamo più consapevoli della nostra forza e di quella del Bayern rispetto a tre anni fa. Quella volta pensavamo fossero forti, ma forse non avevamo idea del reale livello".



- Neuer è il più forte tra i tanti portieri che hai visto?

Dipende tanto dai momenti storici, nella mia carriera ho visto tanti portieri fortissimi. Neuer gioca in un modo spregiudicato e per come gioca la squadra è una colonna portante che dà una grossa mano

