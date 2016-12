Juve, Barzagli: "Vincere con la Lazio per iniziare bene"

La buona notizia è che è a disposizione di Allegri, ma Andrea Barzagli sa che quella contro la Lazio sarà una partita molto difficile. "Per iniziare al meglio la stagione sarà importante vincere. Però credo che ci vorrà il massimo impegno, il massimo sforzo e la migliore Juve", ha detto lo juventino. Sulla sua condizione: "Mi sono rimesso bene, fortunatamente non era niente di grave, spero quindi di essere a disposizione".

"Sono due o tre settimane che lavoriamo insieme - ha aggiunto il difensore bianconero - e arriviamo preparati, pero' le difficoltà le troveremo sicuramente". "Mi aspetto un'altra partita equilibrata perché la Lazio ha dimostrato un grande potenziale l'anno scorso. E credo che al di là che è una partita secca, credo anche che sia la prima vera partita dell'anno e non si sa come nessuna delle due squadre arrivano. Non sarà facile. Sicuramente sarà una partita impegnativa e vedremo chi la spunterà", ha concluso.