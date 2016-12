Juve: Barzagli rientra, Pjaca quasi

Il Natale alle porte sembra aver già portato dei regali in casa Juve . Su tutti, il buon sorteggio in Champions League, ma anche, e forse soprattutto, il rientro di Paulo Dybala. Che non sarà il solo, visto che a breve dovrebbero tornare a disposizione di Allegri, sia Andrea Barzagli , sia Marko Pjaca . Il difensore dovrebbe essere tra i convocati già per la sfida alla Roma di sabato sera, mentre per il croato, bisognerà attendere l'anno nuovo.

L'attaccante ex Dinamo Zagabria, però, ha svolto il primo allenamento con i compagni da quando, a inizio ottobre, era tornato infortunato dalla trasferta per la nazionale. Ancora non c'è una data precisa sul suo rientro, anche perché ha svolto solo una parte della seduta in gruppo, ma a gennaio finalmente potrebbe riassaporare la partita. Un rientro importante perché si potrà vedere il valore del giocatore, indicato da Allegri come una delle grandi sorprese di questa stagione. Ma soprattutto potrà dare il cambio ai compagni di reparto Higuain e Mandzukic, che finora, anche causa stop di Dybala, hanno dovuto tirare la carretta da soli. Pjaca, inoltre, permetterà di giocare con diversi moduli, passando dal 4-3-3 al 4-3-2-1 e soluzioni intermedie senza troppi problemi. Se non per gli altri...