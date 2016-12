Juve: Barzagli, prime cure alla spalla

"Oggi le prime cure per tornare il prima possibile in campo". Andrea Barzagli è già al lavoro per tornare a disposizione della Juve e di Allegri dopo la lussazione alla spalla sinistra rimediata nella trasferta del Bentegodi contro il Chievo, che lo terrà fuori due mesi: lo mostra lo stesso difensore bianconero in una foto postata sul proprio profilo Instagram. Barzagli dovrà portare un tutore immobilizzante per circa quattro settimane.