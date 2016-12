Juve: Barzagli out 20 giorni, si ferma anche Llorente

La Juve ha riabbracciato Roberto Pereyra e Mauricio Isla, rientrati dalle vacanze, e Sami Khedira, tornato in gruppo dopo il problema muscolare, ma perde Andrea Barzagli. Il difensore azzurro ha accusato una lesione di primo grado dell'adduttore che lo terrà ai box 20 giorni: niente Supercoppa contro la Lazio per lui. Si ferma anche Llorente: distorsione alla caviglia sinistra, ne avrà per 10 giorni.