Juve, Barzagli: "Mi è tornata voglia d'azzurro"

Archiviate delusione e lacrime per l'eliminazione a Euro 2016 da parte della Germania, Andrea Barzagli annuncia l'intenzione di andare avanti con la Nazionale . "In questo mese mi è tornata la voglia di azzurro – ha spiegato il 35enne difensore -, se sto bene fisicamente non vedo perché non dovrei continuare. Non decido io, ma se Ventura decidesse di convocarmi accetterei". Sulla stagione: "Pronti per sognare la Champions".

Ai microfoni di Sky Sport, Barzagli ha fatto il punto sul fenomenale mercato della sua Juventus. "Quest'anno sono arrivati giocatori importanti che hanno alzato il livello tecnico, però lo diremo solo durante l'anno calcistico se questa sarà la Juve più forti degli ultimi anni. Lo speriamo e stiamo lavorando per diventarlo".



Con una squadra così la Champions diventa l'obiettivo principale da centrare. "La Champions è un torneo a parte, non è facile. Ci sono altre tre o quattro squadre di alta caratura. Noi come sempre ripartiamo per vincere in Italia e per sognare ancora in Champions e arrivare più in fondo rispetto all'anno scorso".



I bianconeri si sono rinforzati in tutti i reparti, anche in difesa. "In Europa ci sono sicuramente squadre con grandi difensori. Noi quest'anno con l'arrivo di Dani e Benatia abbiamo fatto un salto in avanti molto buono. Sono due ragazzi che hanno voglia e esperienza. Dani Alves ha vinto quasi tutto. Quindi possono darci solamente tanta qualità in più e questo ci migliorerà sicuramente".



Chiusura su Higuain. "E' un valore aggiunto. E' un giocatore di grande livello, lo ha già dimostrato".