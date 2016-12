Juve, Barzagli: "Col Milan è un passo per lo scudetto"

Andrea Barzagli è il vero leader della difesa della Juve, anche se per il futuro fa due nomi di suoi possibili eredi. "Uno è Daniele Rugani, ed è nostro, l'altro è Romagnoli, che è molto bravo e ha personalità. Dietro però vedo il vuoto e non so perché. Credo serva più fiducia per lanciare i giovani, anche se, chiaramente, per giocare si deve essere bravi. Rugani e Romagnoli hanno dimostrato di esserlo", ha detto il bianconero.