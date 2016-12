Juve-Barcellona, sarà di nuovo Chiellini-Suarez

Un riepilogo per chi non ricorda i fatti. Il 24 giugno 2014 l'Uruguay di Oscar Washington Tabarez e l'Italia di Cesare Prandelli si giocano, nel bollente catino dell'Arena das Dunas, la qualificazione agli ottavi di finale dei Mondiali brasiliani. La gara è spigolosa e non si sblocca, agli azzurri il pari basta ma al 59' arriva l'episodio che cambia la gara, con protagonista un altro juventino, Claudio Marchisio. L'arbitro messicano Marco Rodriguez lo espelle per un'entrata a gamba tesa su Arevalo Rios. Il match si scalda ulteriormente, l'Uruguay non riesce a sbloccarsi e a Suarez saltano i nervi. Dopo un contatto in area il 'Pistolero' morde Chiellini: non è la prima volta che si produce in atti di cannibalismo, l'ha già fatto in Inghilterra con Ivanovic e (così dicono) ai tempi dell'Ajax. Il direttore di gara non vede, inutili le disperate proteste del difensore azzurro. Diego Godin di spalla trafigge Buffon e sancisce l'eliminazione dell'Italia, Prandelli si dimette con il presidente federale Giancarlo Abete. In dieci mesi è cambiato tutto, ma il calcio concede spesso l'occasione di vendicarsi. O magari di dimenticare il passato con un sorriso.