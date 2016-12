Juve, auguri Pogba: compie 22 anni

10:10 - Il giorno dopo la pesante vittoria di Palermo, la Juve festeggia un compleanno altrettanto pesante: quello di Paul Pogba. Il francese, infatti, ha compiuto 22 anni e spera di festeggiarli nel migliore dei modi a Dortmud, tra pochi giorni. Intanto, il club bianconero ha celebrato il "Polpo Paul" con un messaggio sul sito.

"Paul Pogba è arrivato alla Juventus due stagioni fa, e fin da subito è apparso a tutti come un predestinato. L'esordio il 22 settembre 2012, e il primo gol in maglia bianconera appena un mese dopo, contro il Napoli: una rete che lui stesso, qualche settimana fa durante il Filo Diretto, ha ricordato come quella cui è maggiormente affezionato. Nasceva allora un marchio di fabbrica, il #Pogboom: missile imprendibile per qualunque portiere, spesso e volentieri da fuori area, a cui fa seguito l'esplosione di gioia dell'intero popolo bianconero. Da allora è stato un susseguirsi di grandi prestazioni e splendide reti, last but not least quella contro il Sassuolo. Paul è diventato una pedina fondamentale per lo scacchiere bianconero, basti pensare a questo inizio di 2015 che lo ha visto protagonista, con quattro reti (su un totale di sette in stagione), una più bella dell’altra. Personaggio in campo e fuori (la sua #Pogdance ha contagiato l’intero Stadium), finora è stato messo in difficoltà da una sola persona: Mister Allegri".