Juve-Atletico, formazioni ufficiali: Marchisio messo ko dalla febbre

20:05 - Un punto basta per staccare il biglietto per gli ottavi. Una vittoria con due gol di scarto significherebbe primo posto nel girone. Questione di prestigio ma soprattutto possibilità di presentarsi al sorteggio da testa di serie e evitare pericolosi incroci nell'urna. Ecco perché la Juve di Allegri si gioca tutto e senza calcoli contro l'Atletico Madrid. Come? Con un ritorno alla difesa a 4 e Llorente al fianco di Tevez. Marchisio ko, gioca Pereyra.

MARCHISIO MESSO KO DALLA FEBBRE

Niente atletico per Marchisio. Il centrocampista bianconero, che avrebbe dovuto scendere in campo nell'undici titolare al fianco di Pirlo e Pogba, è stato messo ko dalla febbre. Il giocatore ha lasciato il ritiro questa mattina.



FORMAZIONI UFFICIALI

Juve (4-3-1-2): Buffon; Lichtsteiner, Bonucci, Chiellini, Evra; Pereyra, Pirlo, Pogba; Vidal; Tevez, Llorente. A disposizione: Storari, Ogbonna, Pepe, Padoin, Mattiello, Giovinco, Morata. All.: Allegri. Atletico (4-4-2): Moyá; Juanfran, Giménez, Godín, Siqueira; Mario, Gabi, Koke, Arda Turan; Raúl García, Mandzukic. All.: Simeone.

I PROPOSITI, ANCHE PER IL PRIMO POSTO

Passare il turno: semplicemente fondamentale. Farlo da primi: certamente importante. In ballo ci sono prestigio e soldi. Tanti soldi, almeno una decina di milioni vale il passaggio agli ottavi, e tanto prestigio, visto che un passo falso finirebbe col far calare il velo del fallimento sull'intera stagione. Ma c'è modo e modo di andare avanti e questa Juve vuole provare a farlo da protagonista assoluta, presentandosi al sorteggio da testa di serie.

IL PRANZO DI SQUADRA E SOCIETA'

Squadra al lavoro al mattino, lavoro di rifinitura, per mettere a punto le ultime scelte di Allegri. Poi il pranzo e a seguire il banchetto ufficiale Uefa, Juventus, Atletico Madrid che si è concluso poco prima delle 16.

STADIUM TUTTO ESAURITO

Cresce l'attesa a Torino, dove lo Stadium presenterà il tutto esaurito, con gli ultimi biglietti andati a ruba ormai da giorni.