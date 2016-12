Juve, Asamoah si ferma 15 giorni

18:55 - La Juve e Allegri dovranno fare a meno di Asamoah per quindici giorni. Il ghanese, sceso in campo dal 1' nella gara di Champions League contro l'Olympiacos e sostituito da Pereyra al 38' della ripresa, è costretto a un periodo di riposo precauzionale a causa del persistere dell'infiammazione al ginocchio, riscontrata nella gara di Empoli. Per rivedere in campo il giocatore bisognerà aspettare fino a dopo la sosta di campionato per le nazionali.