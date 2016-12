Juve, Asamoah: "Sempre creduto allo Scudetto"

Dopo mesi davvero difficili, Kwadwo Asamoah si è ripreso la Juventus. A Udine 90' al posto di Pogba. "Non ho avuto paura di non poter tornare ad alti livelli, però non mi era mai successo di stare fuori per così tanto tempo e sono stati momenti di difficoltà - ha detto a Premium Sport - Scudetto? Ci abbiamo sempre creduto perché sapevamo che la stagione sarebbe stata lunga. Ora abbiamo ingranato e siamo tornati più forti di prima".

Alla quarta presenza stagionale, la seconda da titolare, la prima in campo per tutti e 90 i minuti, Asamoah è finalmente fuori dal tunnel dopo mesi davvero difficili. "Sono contento, adesso mi sento molto bene e sono felice anche per la vittoria - ha spiegato -. Non ho avuto paura di non poter tornare ad alti livelli, però non mi era mai successo nella mia carriera di stare fuori per così tanto tempo e sono stati momenti di difficoltà. Sono riuscito finalmente a giocare 90 minuti senza problemi".



Con 10 vittorie di fila la Juve è tornata prepotentemente in lizza per lo Scudetto. "Noi ci abbiamo sempre creduto perché sapevamo che la stagione sarebbe stata lunga. All'inizio abbiamo avuto difficoltà ma siamo riusciti a capire in tempo i problemi. Adesso abbiamo ingranato, non abbiamo mai mollato e siamo tornati più forti di prima. Abbiamo cambiato tanti giocatori quest'anno, sono andati via molti campioni. Sono arrivati giovani di grande qualità e abbiamo avuto un po' di difficoltà nei primi mesi ma adesso però tutti hanno capito cosa fare".



Poi lancia un messaggio al Bayern, rivale negli ottavi di Champions League. "Noi ci crediamo in tutte le competizioni".