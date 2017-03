Juve, arriva il primo pareggio: 1-1 a Udine

La Juve non approfitta della sconfitta della Roma e guadagna solo un punto sui giallorossi, portandosi a +8 in classifica. Merito di una grande Udinese, che alla "Dacia Arena" impone il primo pari stagionale alla capolista. Finisce 1-1 una partita in cui la squadra di Allegri, pur in campo con la migliore formazione, non è mai padrona del gioco. Dopo il vantaggio di Zapata al 37' del primo tempo, ci pensa Bonucci al 15' della ripresa a firmare il pari.