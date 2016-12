Juve, anche Barzagli tra i 26 convocati per la Supercoppa

A sorpresa c'è anche il nome di Barzagli nella lista dei 26 convocati dal tecnico della Juve Allegri per Shanghai in vista della Supercoppa contro la Lazio, in programma sabato 8 agosto. Il forfait del difensore, alle prese con una lesione di primo grado dell'adduttore, sembrava certo e invece lo staff medico bianconero cercherà di recuperare in extremis il giocatore. Out Khedira, le cui condizioni saranno valutate lunedì, e Chiellini.